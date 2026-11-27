Javier López, integrante de la Asociación Conducción Solidaria, contó cómo viven la previa de la gala de Sanjuanino Solidario 2026 y en qué destinarán los 10 millones de pesos del premio en disputa.

Según explicó el participante, trabajan con un grupo de 63 personas que ayudan a comedores, colaboran con merenderos y acompañan a personas que atraviesan situaciones complicadas de la vida.

Al hablar sobre el recorrido desde la selección hasta la noche de la gala, López expresó: "La verdad que ha sido algo muy bonito, ya nos sentimos ganadores con tan solo participar porque tenemos unos competidores realmente con muy buen corazón". En esa misma línea, remarcó: "Ya nos sentimos ganadores por eso, ya con estar con ellos ya es suficiente".

Sobre el destino de los 10 millones de pesos, el entrevistado precisó que los fondos irán destinados principalmente a comedores de niños y a personas adultas. "Nos tocó la situación de que no tengan mesas, no tengan sillas, no tengan una heladera para poder guardar sus alimentos", señaló López al describir las carencias que suelen encontrar.

Por último, el integrante de Conducción Solidaria destacó la necesidad de asistir a los adultos mayores en zonas rurales: "La verdad que nos gustaría ayudar a las personas mayores con los baños, porque los lugares que hemos estado somos lugares alejados en el campo y no tienen sus baños correspondientes".