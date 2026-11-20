Con la expectativa puesta en los shows centrales de la noche inaugural, el movimiento de espectadores comenzó a intensificarse desde las primeras horas de la tarde en los accesos al Estadio San Juan del Bicentenario.

Tras la apertura general del predio ferial a las 19:00, cientos de jóvenes, grupos de amigos y familias se congregaron frente a los portones principales del gigante de Pocito para asegurar su ubicación antes de la habilitación de las tribunas y el campo.

En los minutos previos al inicio de la actividad en el escenario mayor, el flujo de público se organizó frente al pórtico central de ingreso, donde la estructura señalizada divide los sectores para ordenar la circulación de los asistentes hacia cada ubicación:

Platea Alta y Platea Accesible

Platea Baja y Sponsors

Popular Sur y Campo Sur

Popular Norte y Campo Norte

Mientras aguardaban la apertura de puertas del estadio —prevista en el cronograma oficial alrededor de las 20:30 o 21:30 hs según la sectorización—, muchos fanáticos optaron por sentarse en el playón exterior para descansar antes de una noche extensa de música en vivo.

Controles dinámicos y clima familiar

A pocos metros, en los corredores de pre-ingreso vallados y señalizados con la estética de "Parque Triásico" de esta edición, el personal de prevención y control realizó la verificación de entradas digitales desde los teléfonos celulares de los espectadores.

El paso se desarrolló de manera fluida y ordenada, con presencia de parejas, grupos de adolescentes y familias con niños que aprovecharon el servicio de colectivos gratuitos de la RedTulum o los accesos particulares para llegar temprano al complejo.

La grilla de la primera noche en el Estadio

El público que comenzó a ocupar las inmediaciones del Estadio del Bicentenario aguarda una primera jornada marcada por el rock y el pop nacional:

A las 21:30 hs. es el inicio de las presentaciones de los artistas locales encargados de abrir el escenario mayor.

A las 22:30 hs la presentación de Turf, banda encargada de abrir el segmento nacional.

Después de la medianoche, será el show central de Tan Biónica, uno de los números más convocantes de la noche inaugural de la Fiesta Nacional del Sol 2026.