Entre risas, mates compartidos y la ansiedad por los espectáculos de la primera noche, el móvil de DIARIO HUARPE salió al encuentro del público en la Fiesta Nacional del Sol 2026 para lanzar una pregunta directa al corazón de la identidad local: ¿qué nos representa ser sanjuaninos? En el ir y venir de familias que se acomodaban rumbo al velódromo, grupos de amigos que recién ingresaban al predio y visitantes que se sumaban a la ronda, las respuestas fluyeron con naturalidad y orgullo: para muchos, la postal de San Juan se resume en la semita, el vino, el sol, los paisajes y el dique de Ullum —mencionado en el audio como "el dique de Uyón"—, además del calor de su gente y el espíritu de fiesta.

La recorrida comenzó con un grupo de jóvenes que celebraba la llegada a la primera jornada del evento mientras aguardaba por sus padres en el sector del velódromo. Apenas sonó la consigna —"¿qué nos representa para ustedes ser sanjuanino? ¿Qué nos representa que decís: esto es sanjuanino?"—, la respuesta salió sin vueltas: "La semita", coincidieron los dos amigos antes de que uno agregara "el vino" como sello inconfundible: "El vino es lo más típico acá en San Juan".

El vino, el sol y los paisajes de la provincia

A pocos metros, en plena entrada y mientras averiguaban cómo ingresar para ver el espectáculo, una asistente resumió la identidad local en dos palabras cargadas de simbolismo provincial: "El vino, el sol. Es lo que más nos caracteriza". Al profundizar sobre qué hace que alguien diga que eso es San Juan, volvió a marcar el mismo acento: "Es lo que más llama la atención de acá, el sol y el vino", antes de cerrar con una definición de pertenencia: "Tenemos lo mejor".

La mirada sobre el territorio también apareció en boca de Andrea, quien asistió con sus dos hijas para disfrutar en familia del velódromo, el show y la feria. Consultada sobre qué la lleva a decir "soy sanjuanino por...", apuntó directo a la geografía: "El relieve que tiene San Juan. Es único", y completó al señalar "los paisajes" como uno de los rasgos distintivos de la provincia.

Entre el dique, el buen humor y la temática triásica

La charla siguió con otro grupo que recién llegaba dispuesto a recorrer "a todo" —entre feria y espectáculos—, donde una de las jóvenes destacó "el dique de Uyón" como emblema, mientras su acompañante, oriunda de Mendoza pero con familia en la provincia, sumó al vino y describió el clima local: "Es muy cálido. También tengo familia acá, entonces es muy cálido San Juan".

Más adelante, Nazarena, que llegó con su familia y planeaba pasar primero por la feria, ir luego al velódromo y más tarde encarar los shows, puso el foco en la convivencia y el ánimo compartido: "Yo siempre digo que la compañía, siempre el integrar a las personas, el buen humor y, bueno, que es lo que está presente en la fiesta, ¿no? El buen humor, la compañía, la fiesta, así que eso para mí nos representa como sanjuaninos".

También reparó en el clima de esta edición —donde el aire de "Parque Triásico" atraviesa el predio— y en las tradiciones cotidianas: "Como han puesto el lema al parque triásico, obviamente todo lo que es el tema de los dinosaurios que nos representa un montón", aunque aclaró que, más allá de la ambientación, "la semita, el dique, el mate, eso obvio, o sea, eso ya es parte nuestro, es innato".

Con cada testimonio, el sondeo del móvil en la Fiesta Nacional del Sol dejó una fotografía espontánea de lo que los asistentes sienten propio: los sabores de todos los días, la geografía sanjuanina, el encuentro familiar y la alegría de compartir una noche de celebración.