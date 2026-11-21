Entre luces de estudio, gritos de aliento y una ruleta que gira sin pausa bajo el lema "El saber gana", el stand de GRUPO HUARPE de la Fiesta Nacional del Sol 2026 se convirtió en un punto de encuentro lúdico donde los visitantes ponen a prueba su ingenio para llevarse importantes premios.

Se trata de la ruleta de preguntas y respuestas de Unidos por el Desafío, el cual pone en juego para los participantes, más de 150 vouchers y descuentos por parte de los auspiciantes del espacio y el premio mayor: dos viajes a Bariloche para dos personas con estadía incluida cada una.

Apenas cae la noche en el predio ferial, el espacio atrae a grupos de jóvenes, familias y curiosos que se detienen a mirar cómo se arma cada ronda del juego de Unidos por el Desafío (UPD).

El clima es de kermés televisiva y tribuna improvisada. Frente al escenario del stand, un trípode con cámara apunta hacia el sector del juego mientras el público se agolpa contra el borde, aplaude, saca fotos y sigue cada giro en la pantalla principal.

Cómo es la dinámica del juego en el stand

Quienes se acercan por la tienda, se encuentran con una propuesta dinámica que combina azar, trivia y animación en vivo. El giro de la ruleta en pantalla está dividida en categorías temáticas (como Historia, Matemática, Lengua, Ciencia, Arte y Deporte), acompañada por ilustraciones de un micro escolar y una mochila cargada de pins.

El juego gira bajo la consigna "El saber gana", donde los participantes enfrentan preguntas y respuestas para sumar chances y ganar premios, con menciones visuales de Travel Rock en el espacio. Para participar, se inscriben con código QR y se suman a la propuesta de manera ágil y amena.

Entre aplausos, miradas y divertidas trivias, la ruleta de Unidos por el Desafío genera expectativas y alimenta a los participantes la ilusión de ganarse el fantástico viaje a las tierras del sur argentino.