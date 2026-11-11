Un grupo de fieles reveló que la modelo Carolina "Pampita" Ardohain fue "echada" de la vigilia y el acampe previo a la misa que brindó el papa León XIV en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El hecho se desencadenó tras la fuerte controversia generada por la "Carpa VIP" instalada en la misa del Monumento a los Españoles en Palermo, donde la modelo había anunciado que iba a acampar pero terminó ubicándose en el sector privilegiado junto a otros famosos, desatando la indignación de los asistentes que pasaron horas bajo el sol sin protección.

La tensión acumulada por las diferencias de trato estalló cuando la modelo intentó sumarse al acampe en Luján, donde no fue recibida de buena manera por sus pares.

Durante una entrevista brindada en el marco de la desconcentración de la ceremonia, peregrinas que llevaban instaladas en el lugar desde el día anterior o incluso desde el lunes relataron los detalles del episodio.

"La echaron a Pampita, son unas envidiosas. Es verdad, la echaron. Estuvo a las 7 de la mañana. Apareció sola, le dijeron: ‘¡Que se vaya, que se vaya!’", detalló una de las asistentes. Aunque otra de las presentes intentó ofrecerle un espacio para que se acomodara, la modelo optó por tomar sus pertenencias y retirarse del lugar ante el rechazo generalizado de la multitud.