En las tribunas del Estadio Aldo Cantoni se vivió una auténtica fiesta de aplausos durante el debut de la Selección Argentina en el cuadrangular internacional previo a los World Skate Games Asunción 2026.

La tradicional mística sanjuanina, en la capital nacional del Hockey sobre Patines, se hizo sentir desde el primer minuto de juego con familias enteras que se acercaron a alentar al combinado nacional.

El clima en los sectores de general y plateas fue marcadamente familiar y festivo. Luciendo camisetas argentinas, la convocatoria provocó entusiasmo y el vértigo de un encuentro muy entretenido de extremo a extremo a las plateas.

Cada anotación del equipo argentino, fue celebrada con euforia. Las cámaras de DIARIO HUARPE recorrieron cada rincón del coloso del Parque de Mayo para retratar la pasión, las sonrisas y el fervor del público sanjuanino en esta cita mundialista.

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