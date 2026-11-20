Cuando el sol empezaba a caer sobre el horizonte de Pocito y las primeras luces artificiales encendían la explanada del complejo, el ingreso a la Fiesta Nacional del Sol 2026 dejó de ser una simple fila de espera para convertirse en un escenario a cielo abierto.

Quienes cruzaron los accesos entre el Velódromo Vicente Alejo Chancay y el Estadio San Juan del Bicentenario no solo se encontraron con los controles habituales de entradas, sino con una verdadera expedición prehistórica: una caravana de artistas circenses, músicos y dinosaurios gigantes que salió al encuentro del público para dar la bienvenida oficial al "Parque Triásico".

La sorpresa estalló en cuestión de segundos sobre el adoquinado del predio. Entre banderas rojas flameando con la leyenda Parque Triásico y el retumbar de bombos, zurdos y trombones de una murga vestida con colores vibrantes, decenas de intérpretes tomaron por asalto los corredores de circulación. Familias enteras, parejas y grupos de amigos detuvieron su marcha rumbo a los stands y al estadio para rodear el desfile improvisado, sacando sus teléfonos celulares para registrar el momento.

Un despliegue jurásico entre la gente

El eje temático de esta edición cobró vida a ras del suelo gracias al trabajo de los colectivos artísticos locales. Hubo tiranosaurios inflables de gran porte —incluidos ejemplares con estética de esqueleto en blanco y negro— y exploradores montados sobre crías de dinosaurios avanzaron entre la multitud abriendo sus fauces y posando para las fotos.

También figuraron aves prehistóricas y acróbatas, sobre las cabezas de los espectadores sobrevolaron pterodáctilos articulados manipulados con varas, acompañados por malabaristas con clavas y personajes con vestuarios de época y maquillaje teatral.

Lejos de un escenario distante, los actores —con sus pulseras identificatorias de Artistas Feria— bromearon con los chicos, hicieron sonar megáfonos verdes, repartieron saludos y bailaron al ritmo de la percusión en medio de los stands de medios y organismos provinciales.

Del asombro en la explanada a la previa en el Estadio

Mientras en el sector del Velódromo las risas, los cochecitos de bebés y las selfies con los personajes marcaban el pulso de la tarde, a pocos metros la postal se complementaba con el movimiento incesante frente a los pórticos del Estadio San Juan del Bicentenario, donde los primeros fanáticos ya aguardaban sentados en el playón la apertura de los sectores de campo y plateas para los shows musicales de la noche inaugural.

Con esa mezcla de teatro callejero, música en vivo y fantasía prehistórica, la primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2026 logró transformar el trámite del ingreso en una fiesta colectiva antes siquiera de que se encendieran los escenarios principales.