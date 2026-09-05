El pueblo de Huaco conmemoró el 71° aniversario de Buenaventura Luna con un emotivo acto que estuvo encabezado por el intendente Matías Espejo.

En el histórico cementerio de la localidad jachallera, hubo una jornada en la que la comunidad jachallera volvió a encontrarse con la memoria, la música y el legado cultural de uno de sus máximos referentes culturales. .

La ceremonia contó, además de la presencia del intendente Espejo, de funcionarios municipales, autoridades escolares, agrupaciones gauchas y público en general, quienes se congregaron para rendir homenaje a la figura de Eusebio Dojorti, alias Buenaventura Luna y mantener viva su obra.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia de esta fecha para el acervo cultural de Jáchal y puso en valor el legado que dejó el reconocido artista, cuya obra continúa trascendiendo generaciones y formando parte de la identidad de la comunidad.

Música y compromiso institucional

El tributo tuvo un pasaje artístico central cuando Los Arrieros Huaqueños interpretaron Vallecito de Huaco ante los presentes, conectando al público con las expresiones más representativas del creador homenajeado.

Finalmente, desde la Municipalidad de Jáchal remarcaron el compromiso de continuar acompañando y promoviendo este tipo de actos. El objetivo principal es preservar la memoria de los referentes locales, fortalecer la identidad cultural y transmitir a las nuevas generaciones el patrimonio histórico del departamento.