Aguatón, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, puso en marcha una estrategia para atraer nuevos habitantes y revertir el proceso de despoblación que viene sufriendo desde hace décadas. Actualmente, la localidad cuenta con apenas 18 residentes permanentes y busca familias, emprendedores y trabajadores que deseen instalarse en un entorno rural.

La iniciativa forma parte del programa HolaPueblo, impulsado por Redeia, IKEA y AlmaNatura, cuyo objetivo es conectar municipios con baja densidad poblacional con personas interesadas en desarrollar un proyecto de vida fuera de las grandes ciudades.

Durante el siglo XIX, Aguatón llegó a superar los 300 habitantes. Sin embargo, con el paso de los años sufrió un marcado proceso migratorio que redujo su población en más del 95%, una situación que afecta a numerosos pueblos del interior de España.

Ubicado en el noreste de Teruel, el municipio se encuentra rodeado por las montañas del Sistema Ibérico y ofrece un entorno natural caracterizado por inviernos fríos, veranos templados y amplias superficies aptas para la ganadería y otras actividades rurales.

Además de su paisaje, Aguatón conserva un casco urbano tradicional y una iglesia parroquial representativa de la arquitectura rural aragonesa, elementos que forman parte de su patrimonio histórico y cultural.

Qué ofrece el pueblo a quienes decidan mudarse

A diferencia de otras localidades europeas que entregan dinero para atraer habitantes, Aguatón no otorga un incentivo económico directo. En cambio, facilita la instalación de nuevos vecinos mediante distintas herramientas de apoyo.

Entre los beneficios disponibles se destacan viviendas municipales en alquiler a precios accesibles y la incorporación de nuevos departamentos para ampliar la oferta habitacional.

También brinda asesoramiento para acceder a subvenciones del Gobierno de Aragón, de la Diputación de Teruel y a fondos europeos LEADER destinados al desarrollo de emprendimientos y proyectos productivos.

Además, los nuevos residentes reciben acompañamiento para poner en marcha iniciativas comerciales o actividades económicas que contribuyan al crecimiento del pueblo.

Los perfiles laborales que busca Aguatón

Las autoridades apuntan especialmente a personas que puedan generar actividad económica o cubrir servicios que hoy escasean en la localidad.

Entre los perfiles más demandados figuran:

Artesanos y productores locales.

Profesionales independientes como arquitectos, abogados, diseñadores y consultores.

Productores ganaderos y trabajadores vinculados al sector agropecuario.

Emprendedores relacionados con el turismo rural, alojamiento y gastronomía.

Prestadores de turismo de naturaleza y aventura.

Comercios y servicios destinados tanto a los habitantes del pueblo como de localidades cercanas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben inscribirse a través de la plataforma HolaPueblo, donde los municipios publican sus necesidades y los postulantes presentan su proyecto de vida o emprendimiento.

No existe un límite de edad para participar. El requisito principal es desarrollar una actividad que resulte útil para la comunidad, aunque también pueden postularse quienes trabajen de forma remota o ejerzan oficios con demanda en zonas rurales.

Cómo es vivir en un pueblo de 18 habitantes

Residir en Aguatón implica adoptar un estilo de vida muy diferente al de una gran ciudad. La tranquilidad, el contacto permanente con la naturaleza y la cercanía entre vecinos son algunos de los principales atractivos.

Sin embargo, la vida cotidiana también supone algunos desafíos. La oferta de comercios, transporte público y servicios es limitada, por lo que muchas gestiones, compras o consultas médicas especializadas deben realizarse en municipios cercanos.

Por ese motivo, este tipo de destinos suele resultar especialmente atractivo para teletrabajadores, emprendedores, jubilados y personas que buscan una mejor calidad de vida en un entorno rural, priorizando la tranquilidad por sobre las comodidades propias de los grandes centros urbanos.