El punto a favor de Messi para ser el máximo goleador del Mundial

La paridad absoluta en la cima de los artilleros de la Copa del Mundo mantiene en vilo a los aficionados. Aunque Lionel Messi no logró convertir goles frente a Inglaterra en las semifinales, el futbolista de 39 años logró inclinar la balanza a su favor en la disputa por el Botín de Oro frente a Kylian Mbappé. Ambos futbolistas acumulan ocho anotaciones en el certamen, pero el reglamento de la FIFA otorga prioridad al jugador que registre un mayor número de pases gol en caso de empate en la tabla de artilleros.

Durante el reciente triunfo por 2-1 en Atlanta, el referente albiceleste asistió a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez para concretar la clasificación. Con estas intervenciones, el atacante rosarino alcanzó un total de cuatro asistencias en la competencia, superando las tres que ostenta el delantero francés.

Si esta igualdad en goles y pases gol se mantiene al cierre de la cita mundialista, el trofeo se definirá por la cantidad de minutos disputados, resultando ganador aquel que registre menor tiempo en cancha por poseer una efectividad superior.

El camino del capitán argentino en la red se construyó con tres goles ante Argelia, dos frente a Austria y uno ante Jordania durante la primera etapa, sumando luego un festejo frente a Cabo Verde en dieciseisavos y otro contra Egipto en octavos de final.

En la tabla histórica de los Mundiales, el jugador surgido en Rosario también lidera con 21 tantos, seguido de cerca por el atacante galo con 20 conquistas, superando ambos las marcas de Miroslav Klose con 16, Ronaldo con 15, Gerd Müller con 14, Just Fontaine con 13 y Harry Kane con 13.

La resolución de este galardón individual se concretará durante los últimos compromisos del fin de semana. El futbolista de Francia buscará sumar en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, mientras que el representante de la Selección Argentina tendrá su oportunidad en el encuentro decisivo ante España.

En la expectativa acechan los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane con seis goles, seguidos por el español Mikel Oyarzabal y el francés Ousmane Dembélé con cinco, mientras que con cuatro anotaciones se ubican Vinicius Junior, Julián Quiñones e Ismaila Sarr, por detrás de los siete goles de Erling Haaland.