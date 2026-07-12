La Selección argentina derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Luego del encuentro disputado en Kansas City, los jugadores celebraron con los hinchas y comenzaron a vivir la previa del próximo desafío: el cruce ante Inglaterra.

Después de un partido intenso, que se definió con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue, el plantel albiceleste se acercó a las tribunas para compartir los festejos con el público argentino.

En ese contexto, desde las tribunas comenzó a escucharse el tradicional cántico: “El que no salta es un inglés”, que rápidamente fue acompañado por varios futbolistas sobre el campo de juego.

El momento quedó registrado por las cámaras y se viralizó en las redes sociales apenas finalizó el encuentro. La celebración se produjo apenas minutos después de que Argentina consiguiera el pase a la próxima instancia del torneo.

La clasificación llegó tras un trabajado triunfo sobre Suiza. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el primer tiempo, pero Dan Ndoye igualó para el conjunto europeo en el complemento. Más tarde, la expulsión de Breel Embolo dejó a los suizos con diez jugadores y, en el suplementario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron el 3-1 definitivo.

Con el boleto a semifinales asegurado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará el miércoles 15 de julio a Inglaterra en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en busca de un lugar en la final de la Copa del Mundo.

El choque reeditará uno de los duelos con mayor historia en los Mundiales y comenzará a escribirse una nueva página entre dos selecciones que protagonizaron algunos de los encuentros más recordados del fútbol internacional.