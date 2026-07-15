"El que no salta es un inglés": la hinchada argentina opacó el himno de Inglaterra

La rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra volvió a trasladarse a las tribunas. En la previa de la semifinal del Mundial 2026, disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los miles de hinchas albicelestes hicieron sentir su presencia con uno de los cantos más tradicionales del repertorio argentino.

Mientras sonaban las estrofas del himno de Inglaterra durante la ceremonia protocolar, desde el sector ocupado por los simpatizantes argentinos comenzó a escucharse con fuerza el clásico: "El que no salta es un inglés". El cántico fue acompañado por saltos, aplausos y banderas celestes y blancas, generando un clima de enorme intensidad antes del inicio del encuentro.

Una previa cargada de color y pasión

La multitud argentina volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo. Como ocurrió a lo largo del torneo, los hinchas acompañaron al equipo de Lionel Scaloni con un aliento constante y transformaron una parte importante del estadio en una verdadera tribuna albiceleste.

Tras finalizar el himno británico, también se escuchó una fuerte silbatina proveniente del sector argentino, en una muestra más del fervor con el que se vivió la previa de un partido con una histórica rivalidad deportiva.

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron en ese momento a varios futbolistas ingleses, entre ellos Declan Rice y el arquero Jordan Pickford, quienes reaccionaron con gestos de incomodidad mientras se desarrollaba la ceremonia.

Una rivalidad que trasciende generaciones

Los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra siempre despiertan una expectativa especial entre los hinchas. A lo largo de la historia, ambos seleccionados protagonizaron partidos inolvidables en los Mundiales, lo que convirtió cada nuevo cruce en un duelo cargado de simbolismo para ambas aficiones.

En Atlanta, esa pasión volvió a reflejarse desde las tribunas. Antes de que comenzara a rodar la pelota, la hinchada argentina dejó en claro que también estaba dispuesta a jugar su partido, alentando sin descanso al equipo que busca un lugar en la final frente a España.