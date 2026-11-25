El SARR Series 2026 comienza este miércoles en San Juan con más de 40 pilotos de distintos países y presencia de representantes locales que buscan ser protagonistas en la competencia. Entre los sanjuaninos se destacan Lichi Sisterna, navegante de Kevin Benavides en camioneta; Lino Sisterna y Dani López, del departamento San Martín, quien acompaña a Pablo Macua.

La carrera contempla cinco etapas y alrededor de 1.200 kilómetros de recorrido, con dos vivacs y cierre previsto para el domingo en la plaza de Media Agua, en Sarmiento. La primera especial, denominada Rivadavia-Albardón, largará a las 16 desde calle Salta, dos kilómetros al norte del predio ferial.

Juan Francisco Crifó, jefe de prensa del South American Rally Race, confirmó a DIARIO HUARPE la presencia de los representantes sanjuaninos y destacó especialmente el nivel de los navegantes locales. También señaló que la competencia recibe pilotos de Bolivia, Brasil y otros países, además de un francés que corre junto a un argentino.

Sanjuaninos que buscan destacarse

Uno de los nombres locales es Lichi Sisterna, quien cumple el rol de navegante de Kevin Benavides, piloto que llegó a San Juan para aprovechar la competencia como preparación para el Dakar. Crifó explicó que varios participantes utilizan esta prueba para entrenar la navegación, una de las habilidades fundamentales del rally raid.

También participa Lino Sisterna, otro de los representantes de la provincia. A ellos se suma Dani López, oriundo del departamento San Martín, quien se desempeña como navegante de Pablo Macua.

Crifó invitó a los sanjuaninos a acompañar a los competidores locales durante las distintas etapas. Además, destacó que la provincia es elegida por muchos pilotos debido a la variedad de terrenos que ofrece en distancias relativamente cortas.

Cinco etapas y distintos terrenos

El primer tramo de la competencia se desarrolla entre Rivadavia y Albardón, con unos 90 kilómetros que combinan sectores áridos, caminos pedregosos, arena, pistas y cauces secos. El cronograma contempla cinco etapas y aproximadamente 1.200 kilómetros hasta el domingo.

La carrera reúne motos, cuatriciclos y UTV, con predominio de estos últimos, que se dividen en las categorías T1 y T2. El primer vivac funciona en el Camping El Pinar, donde se realizaron las acreditaciones y las revisiones técnicas de los vehículos.

Controles técnicos y una prueba exigente

Laureano Donato, jefe técnico de FIM Latinoamérica, explicó a DIARIO HUARPE que las motos y los cuatriciclos deben superar controles de seguridad antes de competir. Entre los elementos revisados están los cascos, pecheras, rodilleras y distintos componentes de los vehículos.

Donato señaló que algunos pilotos pueden alcanzar los 170 kilómetros por hora en rectas, incluso sobre terrenos irregulares. También remarcó que el desgaste físico y la preparación psicológica son fundamentales para completar una prueba de estas características.

Dónde ver a los competidores

La organización habilitó sectores para que el público pueda acercarse a observar el paso de los vehículos, con acceso libre y gratuito. Para la primera etapa, la zona de espectadores está ubicada en calle Salta, sobre la Ruta Provincial 17.

El Camping El Pinar funciona como primer vivac y permite observar el trabajo de los pilotos, mecánicos y equipos técnicos. La competencia finalizará el domingo en Media Agua, en Sarmiento, donde está prevista la entrega de premios entre las 17 y las 18.

La organización publica los recorridos, las zonas habilitadas para espectadores y las novedades de la carrera en sus redes sociales, bajo el nombre South American Rally Race. Se solicita al público respetar las indicaciones y permanecer en los sectores autorizados.