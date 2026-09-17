La clasificación al Mundial de Clubes 2029 ya comenzó a tomar forma en Sudamérica, aunque todavía restan dos temporadas para completar el ciclo. Si se mantiene el formato de 32 equipos, la Conmebol tendrá seis representantes.

Los cuatro campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028 accederán directamente al torneo. Los otros dos lugares serán para los clubes mejor ubicados en el ranking Conmebol que no hayan clasificado como campeones.

Flamengo ya está clasificado

Flamengo tiene asegurado uno de los lugares luego de conquistar la Copa Libertadores 2025. Por ese motivo, quedan cinco cupos sudamericanos por definir durante el ciclo.

El ranking suma puntos desde la fase de grupos de la Libertadores, con unidades por acceder a esa instancia, triunfos, empates y avanzar de ronda. Al finalizar el período 2025-2028, los dos mejores ubicados que no hayan clasificado como campeones obtendrán su boleto.

Los primeros lugares

Palmeiras y Liga de Quito ocupan actualmente los dos lugares disponibles por ranking, con 76 y 61 puntos respectivamente. Más atrás aparecen Estudiantes de La Plata, con 57 unidades; Independiente del Valle, con 39; y Racing, con 35.

Entre los demás argentinos aparecen Independiente Rivadavia, Platense y Vélez, con 24 puntos cada uno. River suma 23, Rosario Central 20, Central Córdoba 14, Lanús 12, Boca 10 y Talleres 7.

Existe además una regla que establece que ningún país puede tener más de dos representantes, salvo que se trate de campeones. Por ese motivo, los resultados de las próximas ediciones de la Libertadores modificarán la composición del ranking y los posibles cupos.