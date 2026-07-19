España escribió una nueva página dorada en su historia al derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y conquistar su segunda Copa del Mundo. El gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario le dio a la Roja un título que también modificó el ranking histórico de selecciones campeonas.

Con esta consagración, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente alcanzó su segunda estrella, sumándose al título obtenido en Sudáfrica 2010. De esta manera, igualó la línea de Uruguay y Francia y se consolidó entre las selecciones más exitosas de la historia de los Mundiales.

Por su parte, Argentina no pudo conseguir su cuarta corona y continúa con tres títulos, obtenidos en 1978, 1986 y Qatar 2022. La derrota en Nueva Jersey impidió que la Albiceleste alcanzara a Italia y Alemania, que permanecen con cuatro campeonatos cada una.

Así quedó el ranking de campeones del mundo

Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

Italia – 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006).

Alemania – 4 títulos (1954, 1974, 1990 y 2014).

Argentina – 3 títulos (1978, 1986 y 2022).

España – 2 títulos (2010 y 2026).

Uruguay – 2 títulos (1930 y 1950).

Francia – 2 títulos (1998 y 2018).

Inglaterra – 1 título (1966).

España sigue creciendo entre las potencias

El título obtenido en Norteamérica ratifica el crecimiento del seleccionado español en el escenario internacional. Después de conquistar su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, la Roja volvió a una final 16 años después y logró sumar una nueva estrella.

Mientras tanto, Argentina cerró otro Mundial siendo protagonista. Aunque no pudo defender el título conseguido en Qatar, alcanzó su segunda final consecutiva y reafirmó el lugar de privilegio que ocupa entre las grandes potencias del fútbol mundial.