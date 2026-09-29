El rating de Popstars del lunes 28 de septiembre: ¿pudo levantar cabeza a poco del final?

La competencia por la audiencia en el prime time de la televisión argentina sumó un nuevo capítulo este lunes 28 de septiembre. La pantalla de Telefe puso al aire una emisión decisiva de Popstars, el ciclo que busca conformar la alineación definitiva del grupo musical Chapeaux, pero los números del rating reflejaron la complejidad del escenario actual para la señal.

En un enfrentamiento directo por el liderazgo nocturno, la propuesta de eltrece, Es Mi Sueño, logró posicionarse al frente de las preferencias del público con un pico de 7.3 puntos. Por su parte, la gala de Popstars alcanzó una marca máxima de 6 puntos, lo que significó un leve repunte en comparación con las mediciones previas, aunque sin la fuerza suficiente para alcanzar la barrera de los dos dígitos.

El trayecto del reality musical conducido por Nico Vázquez viene registrando fluctuaciones marcadas en las últimas semanas. Tras haber tocado un piso de 4.2 puntos el domingo 24 de septiembre y promediar 6.4 puntos el jueves 24 de septiembre, la grilla del canal atravesó reestructuraciones para sostener los niveles de audiencia frente a competidores directos como Avenida Brasil, que llegó a liderar con 7.9 puntos.

A muy poco de la jornada final donde se revelarán las integrantes elegidas para la banda femenina, la definición por el rating nocturno mantiene un margen ajustado entre los canales principales de la televisión abierta.