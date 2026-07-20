La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no terminó solamente con la consagración de la Roja. Tras el pitazo final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, una serie de incidentes entre futbolistas de ambos equipos generó polémica a nivel internacional.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue protagonizado por Roberto Fabián "Ratón" Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien quedó involucrado en una agresión contra el mediocampista español Dani Olmo.

El cruce que generó polémica

Mientras Lionel Scaloni y Walter Samuel intentaban separar a varios futbolistas argentinos y españoles que discutían en el círculo central, las cámaras captaron otro enfrentamiento a pocos metros del lugar.

Según las imágenes difundidas, Ayala se acercó visiblemente molesto hacia Olmo, le tomó la camiseta y terminó lanzándole un golpe que impactó en el rostro del jugador de la Selección española.

El mediocampista de la Roja quedó sorprendido por la situación y no llegó a cubrirse ante la agresión. El conflicto no pasó a mayores porque otros integrantes de ambos equipos intervinieron para separar a los protagonistas.

Más incidentes tras el final

El episodio se sumó a otros momentos de tensión ocurridos después del encuentro. Uno de los principales cruces tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien fue expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vinčić luego de un enfrentamiento con jugadores españoles.

El futbolista argentino fue a buscar a Eric García, lo empujó y luego protagonizó un forcejeo que derivó en la intervención de otros jugadores, entre ellos Gavi. Por esa situación, Paredes recibió la tarjeta roja y quedó bajo análisis disciplinario.

La posible sanción para Ayala

Hasta el momento, el informe arbitral no habría incluido detalles sobre la reacción del ayudante de Scaloni, aunque no se descarta que las autoridades correspondientes analicen las imágenes y evalúen una posible sanción.

El antecedente generó repercusión debido a que Ayala, histórico defensor argentino y parte del cuerpo técnico campeón del mundo en Qatar 2022, no suele estar asociado a este tipo de situaciones.

La respuesta de Dani Olmo

Luego del partido, en zona mixta, Dani Olmo se refirió al clima posterior a la final, aunque evitó mencionar directamente la agresión sufrida.

El jugador español apuntó contra la actitud de algunos futbolistas argentinos durante la celebración del título: "No nos importa. Al final son importantes los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones", expresó.

La imagen del cruce entre Ayala y Olmo rápidamente recorrió el mundo y se convirtió en uno de los episodios más polémicos del cierre del Mundial 2026.