El realizador entrerriano Emiliano Grieco estrena "El rocío"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El realizador entrerriano Emiliano Grieco presentó el film "El rocío", una ficción que se vale del acuciante tema de los agrotóxicos y sus efectos en los pueblos rurales y el ecosistema para contar la historia de una madre joven que vive en una provincia argentina.



Protagonizada por Daiana Provenzano y Tomas Fonzi, el filme que con un tinte de denuncia social se transforma en un thriller, se puede ver desde el jueves en salas de las cadeans Multiplex, Cinepolis y Cinemark.



En charla con Télam, Grieco habló del proceso de construcción del filme y las temáticas elegidas.



T-¿Cómo surgió el tema de la película y por qué quiso relacionar la cuestión de los agrocultivos con sus efectos y la situación de una madre joven sola en una situación social de riesgo?



G-El tema de la película surgió porque comencé a investigar para un documental. Luego comencé a escribir la ficción. Quise abordar la cuestión porque nací en Entre Ríos, me parecía que el tema es muy importante porque en muchas provincias de la Argentina se viven cosas parecidas. Veo en la Argentina una gran pobreza y en la mayoría de los casos que entrevisté eran madres las que activaron la voz para dar a conocer sus casos.



T-¿Qué buscó con el tratamiento cinematográfico de tanta cercanía entre el personaje y la cámara?



G-Realismo. La idea desde la fotografía era buscar una cámara que se acerque a lo humano con un objetivo 50 mm y desde la perspectiva de la mirada de un humano. También los seguimientos y la presencia de la cámara entre marcos o reflejos, si hay alguna distorsión de la imagen es natural, nada de efectos ni búsqueda de progresión de planos.



T-¿Cómo analiza la situación actual de los agroquímicos y del campo en la Argentina?



G-Actualmente es incierta porque las leyes que regulan la actividad no se cumplen. Este tema nunca estuvo en agenda por el dinero que genera. Dejan la salud de las personas en el olvido. Pero el daño es para todos, tarde o temprano las consecuencias llegan. En enfermedades, inundaciones, contaminación en general. Espero que no sea demasiado tarde cuando entre en agenda política.



T-¿Cuál es el balance que se planteó entre la denuncia de una situación a acuciante y el armado de una historia de ficción que utiliza elementos de la realidad para estructurar su relato?



G- En el balance ganó la historia de la madre con su hija. En un contexto muy difícil. "El rocío" no es un documental, esta historia es la consecuencia de este modelo. Es un drama rural que gira a un thriller. En el balance siempre estuvo no caer en golpes bajos. Contar una historia que visibiliza una situación sin poder cambiarla como las miles de personas que migran del campo a las grandes ciudades constantemente. La cantidad de personas que son forzadas a ser mulas por faltas de recursos. La ficción se mezcla con el documental pero la empatía y la visibilización del tema que me daba la ficción era más fuerte, por eso en ese balance ganó la ficción.