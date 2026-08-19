El reclamo de Estefanía Pasquini que avergonzó a Cormillot: "Se olvida"

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, quienes están en pareja desde 2019 y tienen un hijo llamado Emilio, protagonizaron un cruce al aire de Cuestión de Peso. La situación comenzó cuando Sergio Verón recordó viajes pasados con el médico y señaló que es un compañero que suele realizar muchas compras, especialmente de libros.

Ante la mirada del conductor Mario Massaccesi, el doctor admitió esta conducta y explicó que "Es verdad, siempre me traigo libros. Me he traído hasta 100 libros. Pagaba lo que había que pagar en el aeropuerto" para justificar el exceso de equipaje.

La dinámica entre ambos, que también trabajan juntos en la clínica del especialista, se volvió viral tras el reclamo de la nutricionista. Pasquini aprovechó el momento para señalar una distracción recurrente de su marido en la convivencia diaria. Según sus palabras, "Desde que está conmigo que Alberto se olvida de sus valijas" lo que genera complicaciones logísticas en sus traslados.

Para finalizar su relato, Estefanía detalló un incidente ocurrido en una aduana que les generó demoras inesperadas frente a las autoridades. La profesional recordó que "En un aeropuerto no nos querían dejar pasar porque nos preguntaban si lo que teníamos era para alguien más, para vender. ¿Saben qué eran? Objetos de papelería, post-it. No sé si pasa porque es de virgo o porque tiene algún otro problema no detectado" al referirse a la particular colección de su esposo.