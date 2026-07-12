El gol de Alexis Mac Allister ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un protagonista detrás de escena: Walter Samuel. El ex defensor argentino, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, fue reconocido por sus compañeros luego de que una jugada preparada de pelota parada terminara en la apertura del marcador.

A los 10 minutos del primer tiempo, Lionel Messi ejecutó un córner desde el sector derecho con una indicación clara: buscar el primer palo. Allí apareció Mac Allister, quien anticipó a los defensores suizos Djibril Sow y Breel Embolo y conectó un cabezazo para marcar el 1-0 de la Selección Argentina.

Luego del festejo de los jugadores, la atención se trasladó al banco argentino. Scaloni, Martín Tocalli, entrenador de arqueros, y el resto de los integrantes del cuerpo técnico se acercaron a Samuel para felicitarlo por la elaboración de la jugada.

Samuel es el encargado de trabajar las pelotas detenidas de la Selección Argentina, tanto en las acciones ofensivas como defensivas. Su tarea forma parte de la preparación previa de cada partido y volvió a quedar expuesta con una ejecución que permitió abrir un encuentro cerrado ante el seleccionado suizo.

Después del reconocimiento, el ex defensor continuó enfocado en su función dentro del partido. Desde el banco siguió dando indicaciones sobre las jugadas de pelota parada, tanto a favor como en contra, mientras Argentina buscaba sostener la ventaja.

La acción también destacó el peso que tienen los detalles tácticos dentro del equipo de Scaloni. Una jugada trabajada durante los entrenamientos terminó siendo determinante para que la Albiceleste pudiera ponerse en ventaja en un duelo de eliminación directa.