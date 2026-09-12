El récord que logró Franco Mastantuono y con el que superó a Lionel Messi

La Fiorentina cortó una racha de tres derrotas consecutivas al vencer por 4-2 al Venezia durante la cuarta fecha de la Serie A de Italia, en un encuentro marcado por la actuación de Franco Mastantuono. El exjugador de River y Real Madrid convirtió un hat trick, el primero de su carrera profesional, mientras que Pellegrino anotó el tanto restante para sellar la victoria del conjunto morado.

Con este desempeño en su quinto partido con la camiseta del equipo italiano, el volante oriundo de Azul logró ingresar en la historia del fútbol internacional. A sus 19 años y 28 días, se transformó en el futbolista argentino más joven en marcar tres goles en un mismo compromiso correspondiente a una de las cinco ligas principales de Europa.

Esta marca le permitió superar el registro de Lionel Messi, quien había alcanzado un triplete con 19 años y 259 días durante un empate 3-3 entre Barcelona y Real Madrid disputado en el Camp Nou en marzo de 2007.

Asimismo, la actuación del mediocampista sobrepasó los registros de otros atacantes nacionales en el continente europeo. En la lista figuran Mauro Icardi, quien anotó tres goles con Sampdoria a los 19 años y 343 días en 2013; Antonio Angelillo, con Inter de Milán a los 20 años y 17 días en 1957; y Gonzalo Higuain, quien lo consiguió en Real Madrid a los 20 años y 334 días en 2008.