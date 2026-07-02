El récord que quiere romper Scaloni en Argentina pero no podrá en el Mundial

Lionel Scaloni dirigirá su partido número 100 con el seleccionado argentino este viernes a las 19, durante el encuentro ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este hito consolida al director técnico, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año, en el segundo lugar histórico de presencias en el banco de la Albiceleste, habiendo superado previamente a figuras como César Luis Menotti, Carlos Bilardo, Alfio Basile y Marcelo Bielsa.

El récord absoluto permanece en manos de Guillermo Stábile, quien dirigió 124 encuentros en un ciclo de 20 años entre 1941 y 1961. En ese lapso, Stábile compatibilizó su cargo con la conducción de San Lorenzo, Estudiantes, Ferro y Racing, club donde se consagró tricampeón entre 1949 y 1951, además de ganar una Copa Nacional. Con el seleccionado, obtuvo un Panamericano y seis Campeonatos Sudamericanos, denominados Copa América en la actualidad.

A pesar de la proximidad con la marca de Stábile, el actual entrenador santafesino no podrá quebrar dicho registro durante el torneo actual, ya que el seleccionado nacional alcanzaría un máximo de 104 partidos en caso de disputar la final.

El proceso iniciado el 8 de septiembre de 2018 destaca por su continuidad sin interrupciones, un factor clave en la obtención de la Copa del Mundo de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.

La tabla histórica de entrenadores muestra a Stábile con 124 encuentros, seguido por Scaloni con 100, Menotti y Bilardo con 79, Basile con 76, Bielsa con 69, Daniel Passarella con 52, Alejandro Sabella con 41, Gerardo Martino con 29 y José Pekerman con 27. El plantel nacional viajó a Miami este miércoles luego de realizar su última práctica en Kansas.