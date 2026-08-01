Luego del emotivo velorio realizado durante el viernes y de la misa de este sábado en la Catedral San Juan Bautista, comenzará el cortejo fúnebre que trasladará los restos de las víctimas sanjuaninas de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

Durante el último recorrido de Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla, la caravana pasará por la Central de Policía, el Cuartel Central de Bomberos y la Dirección de Protección Civil. En cada una de estas instituciones se realizará un homenaje, debido a que fueron los lugares donde las víctimas desempeñaron gran parte de su labor.

Tras partir desde la Catedral, el cortejo avanzará por calle Mendoza hacia el sur hasta 9 de Julio. Desde allí, girará hacia Entre Ríos y posteriormente tomará avenida Córdoba en dirección al este.

Posteriormente, la caravana llegará nuevamente a calle Mendoza y avanzará hacia el sur hasta el ingreso a la avenida de Circunvalación. El recorrido continuará por el anillo hacia el este hasta calle Tucumán.

Desde ese punto, el cortejo se dirigirá hacia el norte por Tucumán hasta avenida Benavídez. Luego tomará Benavídez hacia el oeste y llegará nuevamente a calle Mendoza, esta vez en dirección norte.

La caravana ingresará después al anillo externo de Circunvalación y avanzará hacia el oeste hasta calle Salta. Finalmente, continuará por calle Cortínez hasta llegar al Cementerio de la Capital, donde se realizará el sepelio. En cuanto al jefe de Bomberos, sus restos se trasladarán a Jáchal.

El recorrido fue preparado para permitir que la comunidad pueda acompañar el paso del cortejo y brindar el último adiós a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones vinculadas con la seguridad, la protección civil y la lucha contra los incendios.