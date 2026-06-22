La expectativa por una eventual visita del papa León XIV a la Argentina crece con el paso de las semanas. Si bien el Vaticano aún no confirmó oficialmente el viaje, comenzaron a conocerse detalles sobre el recorrido que podría realizar el nuevo pontífice durante una gira que tendría como objetivo fortalecer el vínculo con la Iglesia local y mantener encuentros con distintos sectores de la sociedad argentina.

Según trascendió, el itinerario preliminar contempla una llegada a la Ciudad de Buenos Aires, donde el Papa desarrollaría gran parte de sus actividades institucionales. Allí tendría encuentros con autoridades nacionales, representantes religiosos y organizaciones sociales, además de celebrar una multitudinaria misa abierta a los fieles.

Uno de los puntos destacados del recorrido sería la visita a la Catedral Metropolitana, un lugar cargado de simbolismo para la Iglesia argentina. También se analiza la posibilidad de que realice una oración especial en sitios vinculados a la historia reciente del país y mantenga reuniones con referentes de distintas confesiones religiosas.

La agenda incluiría además un viaje a Santiago del Estero, sede primada de la Iglesia argentina. La provincia adquirió una relevancia especial en los últimos años dentro de la estructura eclesiástica nacional y aparece como una de las escalas más firmes dentro del posible recorrido papal.

Otro de los aspectos que se evalúan es la realización de actividades pastorales en sectores vulnerables y encuentros con jóvenes, una característica que León XIV ha mantenido desde el inicio de su pontificado. Fuentes eclesiásticas señalan que el objetivo sería mostrar una Iglesia cercana a las problemáticas sociales y al trabajo comunitario.

El eventual viaje también tendría una fuerte dimensión logística y de seguridad. Distintos organismos nacionales, provinciales y municipales ya comenzaron a analizar escenarios para una posible organización del evento, teniendo en cuenta la gran convocatoria que suele generar la presencia de un pontífice en cualquier país.

Por el momento, desde el Vaticano mantienen reserva sobre la fecha definitiva y los destinos que integrarán la gira. Sin embargo, las versiones indican que la visita podría concretarse durante 2027 y convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas en la Argentina.

Mientras crece la expectativa entre los fieles, las diócesis y autoridades locales siguen de cerca las negociaciones y preparativos preliminares para recibir a León XIV, en lo que sería su primera visita oficial al país desde que fue elegido como sucesor de Pedro.