En el día en que Lionel Messi celebró sus 39 años, su maestra de primer grado, Mónica Domina, evocó cómo era el actual capitán de la Selección argentina durante su infancia y resaltó que, pese a la fama y el éxito, mantiene la misma esencia de aquellos años.

Durante una entrevista en el programa televisivo “La Mañana con Moria”, la docente expresó su orgullo por haber formado parte de los primeros pasos educativos del futbolista. “Uno no sabe cuando tiene un niño en primer grado qué va a ser cuando sea grande, ni me imaginé que Lionel iba a ser un crack. Estoy súper orgullosa”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el paso del tiempo no modificó su personalidad. “La fama y la plata no lo cambiaron. Siempre fue igual”, sostuvo, al destacar la humildad que lo caracteriza incluso en la cima del fútbol mundial.

Domina también recordó que Messi era un alumno muy reservado dentro del aula. “No lo podía hacer hablar. Era muy educado”, contó, y explicó que incluso su madre se acercaba a la escuela preocupada por su poca participación. Con el tiempo, sin embargo, el pequeño Lionel logró soltarse y comenzar a expresarse con mayor naturalidad.

Mientras tanto, el futbolista celebró su cumpleaños junto a sus compañeros de la Selección argentina en plena competencia internacional. Según trascendió, al soplar las velas pidió un deseo simple y personal: “Felicidad y salud para mi familia”.

La fecha no solo marca un nuevo aniversario para el rosarino, sino que lo encuentra consolidado como una de las máximas figuras de la historia del fútbol, con récords y títulos que lo posicionan entre los más grandes de todos los tiempos.

El testimonio de su maestra aporta una mirada íntima sobre sus primeros años y refuerza una idea que se repite en quienes lo conocieron de chico: detrás del campeón, sigue estando aquel niño tímido, educado y perseverante que soñaba con jugar al fútbol.