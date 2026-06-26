El recuerdo familiar por el que De Paul come caramelos en los partidos

Una vieja costumbre de las categorías infantiles se transformó en el amuleto indiscutible que acompaña al mediocampista de la Selección Argentina en la actualidad. Cada vez que el jugador consume golosinas masticables antes de salir a la cancha, activa una memoria arraigada en sus inicios deportivos y en el recuerdo constante de su abuelo.

La encargada de sacar a la luz los detalles de esta llamativa rutina fue Mónica Ferrarotti, madre del deportista, durante una conversación con la periodista Maite Peñoñori. Al repasar los primeros pasos de su hijo en el fútbol, la mujer describió el nacimiento de este hábito inquebrantable. "Los caramelos quedaron por el abuelo, le gustan", afirmó Ferrarotti para introducir los recuerdos de la infancia de su hijo.

El origen de la tradición se remonta a los días en que el pequeño futbolista asistía a las prácticas. "Cuando mi papá lo llevaba a entrenar le dejaba unas monedas para que él se comprara los caramelos masticables en el buffet", relató Mónica.

Detrás de ese aparente regalo cotidiano, existía una realidad económica difícil que el actual campeón del mundo ignoró durante gran parte de su vida. "Rodrigo no supo por muchos años que esas monedas que su abuelo le daba, eran las monedas del viaje. Mi papá se volvía a casa caminando", confesó la madre.

El descubrimiento de aquel esfuerzo silencioso marcó definitivamente la madurez del volante. "A él le quedó como un gesto y un sacrificio especial que hacía su abuelo por él", expresó Ferrarotti sobre el valor simbólico que adquirieron los dulces con el paso del tiempo.

A pesar de haber sido el gran pilar en el comienzo de su carrera, el hombre no llegó a presenciar el salto definitivo de su nieto al fútbol profesional. "El abuelo nunca lo pudo ver debutar en primera, porque falleció en 2009, ni en la Selección Argentina tampoco. Pero desde donde esté, lo ve", aseguró Mónica sobre este lazo eterno.