El regalo con el que Julián Álvarez sorprendió a la Mona Jiménez

La Selección Argentina se encuentra en la ciudad de Kansas ultimando detalles para su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. En este contexto la Asociación del Fútbol Argentino presentó AFA Estudio su nuevo canal de streaming oficial con una primera emisión que tuvo como invitado central a Carlos La Mona Jiménez.

El referente del cuarteto compartió diversas anécdotas de su trayectoria y participó de actividades junto a los integrantes de Un Poco de Ruido en un clima de distensión que incluyó la presencia de Claudio Chiqui Tapia presidente de la institución.

Hacia el final del programa se produjo el momento de mayor impacto emocional cuando Julián Álvarez y Nahuel Molina ingresaron sorpresivamente al set de grabación. El músico no estaba al tanto de que los deportistas se encontraban en el lugar por lo que su reacción fue de asombro y alegría inmediata al ver a dos de los jugadores más queridos por el público. Al observar al delantero del Atlético de Madrid el artista manifestó "Un gustazo, amigo" mientras se fundían en un saludo afectuoso ante las cámaras.

El gesto principal de la jornada ocurrió cuando Álvarez le entregó a Jiménez una camiseta oficial del conjunto nacional con el número nueve y la firma de los protagonistas. Al recibir el presente el cantante se mostró visiblemente conmovido por el reconocimiento y expresó "Te agradezco mucho de corazón" destacando la importancia de este encuentro con los referentes de la actualidad futbolística. La escena fue celebrada por los presentes como una muestra de afecto hacia uno de los máximos ídolos de la cultura popular argentina.

La repercusión del evento se extendió a las plataformas digitales donde el propio Jiménez compartió sus sensaciones sobre la visita a la delegación en Estados Unidos. En una publicación realizada desde el lugar del streaming el cordobés escribió "Desde Kansas con AFA Estudio ¡Estoy pasando un momento muy muy feliz, que placer ver a mis amigos y a todos los que están presente en este estudio!". De esta manera el lanzamiento del canal oficial cumplió con su objetivo de unir a las figuras del deporte con personalidades destacadas del ámbito artístico.