Mientras Lionel Messi se prepara para disputar sus últimos minutos con la camiseta de la Selección Argentina, sus compañeros decidieron hacerle un regalo cargado de significado.

El plantel y el cuerpo técnico participaron de un homenaje íntimo: firmaron una camiseta especialmente preparada para la despedida y escribieron mensajes dirigidos al capitán. El momento quedó registrado en un video que comenzó a difundirse en las redes sociales.

La prenda es una de las camisetas diseñadas para el partido de despedida de Messi, que tendrá detalles especiales como el Sol de Mayo dorado y elementos alusivos al histórico número 10. Sobre ella, los futbolistas fueron dejando sus dedicatorias.

Las palabras de sus compañeros

Uno de los primeros en escribir fue Lionel Scaloni, quien expresó su agradecimiento por haber compartido con Messi una etapa histórica de la Selección.

También participaron futbolistas de distintas generaciones del actual plantel. Julián Álvarez recordó que desde chico veía al rosarino como un ídolo y un ejemplo, mientras que Lisandro Martínez destacó el cariño que siente por el capitán.

Otros integrantes del equipo, como Alexis Mac Allister, Nico Paz y Franco Mastantuono, también dejaron sus mensajes en la camiseta. El propio Cristian Romero, uno de los referentes del plantel, definió a Messi como una persona brillante y le expresó su cariño.

El momento también tuvo lugar para el humor. Emiliano “Dibu” Martínez observó la cantidad de mensajes escritos sobre la camiseta y bromeó con sus compañeros por la extensión de las dedicatorias.

La despedida será en el Monumental

El homenaje se produce en la previa del último partido de Messi con la Selección Argentina. El capitán tendrá su despedida el martes 6 de octubre frente a Benín, en el Estadio Monumental.

El encuentro será el cierre de su recorrido con la camiseta albiceleste, después de más de dos décadas como integrante del seleccionado.

La camiseta firmada por sus compañeros quedará así como uno de los recuerdos preparados especialmente para acompañar una despedida que tendrá distintos homenajes dentro y fuera del campo de juego.