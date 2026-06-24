El regalo que la Selección le dio a Messi por su cumpleaños

Lionel Messi festejó sus 39 años en la intimidad de la concentración argentina mientras participa en una nueva cita mundialista. El astro del fútbol utilizó sus redes sociales para mostrar el agasajo que recibió de parte del plantel en el inicio de su jornada especial. El capitán de la Selección escribió "Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!" para acompañar la imagen del momento compartido.

La torta preparada por sus compañeros destacaba por su decoración con los colores de Argentina y estaba elaborada con dulce de leche, merengues y macarons. En la parte superior se observaban velas doradas con el número 39. Durante el festejo estuvieron presentes Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina.

Este aniversario llega en un contexto deportivo destacado para el jugador rosarino. El equipo nacional ya logró la clasificación a los 16avos de final de la competencia, manteniendo el objetivo de alcanzar una nueva Copa del Mundo. El próximo compromiso del seleccionado será contra Jordania el sábado en Dallas, Estados Unidos.