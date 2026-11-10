El Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Teniente Coronel Juan Manuel Cabot” realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia. Según informó la Guarnición Ejército San Juan, las actividades se desarrollarán desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de noviembre de 2026.

Las prácticas tendrán lugar en el horario de 7:30 a 00:00 y estarán a cargo de personal de esa unidad militar. La institución comunicó la actividad para poner en conocimiento a la comunidad sanjuanina sobre la realización de estos ejercicios.

Dónde se realizarán las prácticas militares

El Campo Militar General Sarmiento se encuentra en el sector comprendido entre la Ruta Nacional 60, avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda. En ese predio se llevarán adelante las actividades previstas durante cuatro jornadas consecutivas.

El anuncio oficial busca informar a los vecinos sobre el cronograma de ejercicios con munición de guerra. De esta manera, la comunidad podrá tener presente los días y horarios en los que se desarrollarán las prácticas.

El pedido de seguridad a la población

Desde la institución solicitaron a la población tener presente el cronograma informado y respetar las indicaciones de seguridad en las inmediaciones del predio militar. El pedido apunta a que quienes circulen o se encuentren en la zona tengan en cuenta la realización de estas actividades.