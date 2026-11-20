La pareja sanjuanina que gane el concurso que realiza el Ministerio de Gobierno, tendrá la posibilidad de dar el "sí" en uno de los paisajes más imponentes del mundo y con los gastos de la ceremonia cubiertos. En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el stand oficial del ministerio, llevará adelante una nueva edición del sorteo de "Matrimonios emblemáticos", cuya propuesta principal es celebrar una boda civil en el Parque Provincial Ischigualasto con una noche de estadía incluida para los novios.

La iniciativa es impulsada a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y está destinada exclusivamente a parejas sanjuaninas que deseen formalizar su vínculo en escenarios representativos de la provincia, contando con todos los costos de celebración cubiertos por el organismo oficial.

Los premios y fechas para dar el "sí"

En esta edición del certamen se seleccionarán dos parejas titulares y dos suplentes para acceder a los beneficios:

Primer premio: consiste en la ceremonia matrimonial oficial en el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna) con una noche de estadía incluida para los contrayentes. Desde la organización aclararon que el premio no contempla el traslado.

Segundo premio: contempla la realización de otra ceremonia matrimonial que tendrá lugar en el Paraje Difunta Correa. En este caso, el beneficio incluye únicamente el acto civil oficial, sin estadía ni traslado.

Las parejas que resulten ganadoras tendrán un amplio margen para planificar su fiesta, ya que las ceremonias podrán concretarse en cualquier fecha comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

Requisitos y cómo inscribirse en la FNS

Quienes deseen participar deberán acercarse personalmente al stand institucional del Registro Civil, ubicado dentro del predio ferial de la Fiesta Nacional del Sol, para completar y firmar el formulario de inscripción correspondiente.

Desde la cartera provincial remarcaron los puntos clave para anotarse:

Trámite presencial y conjunto: la inscripción es exclusiva para ambos contrayentes, quienes deben presentarse en persona.

Requisitos legales: los interesados deben ser mayores de 18 años y cumplir con las condiciones legales vigentes establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Cuándo y cómo será el sorteo

La definición se realizará en una única instancia el domingo 22 de noviembre, entre las 21:00 y las 22:00 horas, en el mismo stand del Registro Civil en el predio ferial. Para garantizar la transparencia del proceso, el sorteo contará con la fiscalización oficial de la Escribanía Mayor de Gobierno.