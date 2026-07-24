Leandro Paredes volvió a vivir una noche especial en La Bombonera. El mediocampista de Boca fue uno de los grandes protagonistas en la previa del partido frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, donde recibió una ovación de todo el estadio apenas fue nombrado por la voz oficial.

El campeón del mundo ingresó al campo de juego como titular y la respuesta de los hinchas fue inmediata. Miles de simpatizantes lo aplaudieron y corearon su nombre, ratificando el cariño que mantiene desde su regreso al club tras su paso por el fútbol europeo.

Pero uno de los momentos más comentados llegó instantes después, cuando desde las tribunas comenzó a sonar el tradicional canto de Boca contra River: "El que no salta...". Paredes no permaneció ajeno a la situación y acompañó el cántico con una sonrisa mientras realizaba el calentamiento, una escena que fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El volante atraviesa un momento muy especial. Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, regresó al Xeneize para convertirse nuevamente en una de las principales figuras del equipo y en un referente dentro del plantel. Su presencia genera una fuerte identificación con los hinchas, que cada vez que pisa La Bombonera le hacen sentir el afecto que conserva desde sus primeros pasos en el club.

Con ese clima de fiesta, Boca salió a disputar un partido clave por la Copa Sudamericana, mientras Paredes volvió a demostrar que su vínculo con el club y con los simpatizantes permanece intacto.