La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años todas las licencias vigentes para realizar actividades petroleras offshore en la zona, una decisión que se conoció mientras el Gobierno argentino intensifica sus medidas contra las empresas que operan en el área sin autorización de la Argentina. El Reino Unido respaldó la continuidad de los permisos, que incluso podrían extenderse otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo previstos.

La decisión busca garantizar la continuidad de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

Desde la administración isleña, Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que las prórrogas permiten brindar seguridad a los operadores y continuar con las inversiones y el desarrollo de las áreas asignadas.

El proyecto Sea Lion

Uno de los principales proyectos involucrados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa está encabezada por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Navitas posee el 65% de participación en el proyecto y Rockhopper el 35%. Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.

Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto enfrenta una medida judicial en la Argentina. La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó la semana pasada a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para desarrollar Sea Lion.

La medida cautelar fue dictada a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.

Además de Navitas y Rockhopper, las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI también cuentan con permisos exploratorios en la zona.

Más movimientos en la zona

En paralelo, la administración isleña autorizó que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, ubicado junto al proyecto Sea Lion. La operación surge de un acuerdo firmado en febrero entre Navitas Petroleum Atlantic Limited y JHI Associates.

Según el comunicado difundido en las islas, la operación busca acelerar la evaluación y el eventual desarrollo del bloque.

Las posiciones de Argentina y Reino Unido

La prórroga se conoció después de que el Gobierno argentino intensificara las acciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La Casa Rosada sostiene que las licencias otorgadas por la administración isleña son ilegales y que las actividades petroleras requieren autorización argentina.

El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que trabajan en el archipiélago. Londres, además, reivindica el derecho de los isleños a administrar sus recursos naturales.

Argentina fundamenta parte de su postura en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes de la disputa de soberanía a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras no exista una solución definitiva.