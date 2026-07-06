El relato de la alumna que acompañaba al instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Córdoba para esclarecer la muerte del piloto, ocurrida el sábado durante una práctica aérea.

La joven, de 22 años, ya contaba con licencia de piloto privado, aunque tenía pocas horas de experiencia, por lo que realizaba el vuelo acompañada por Bertazzo, instructor de la escuela Flying Parrot Córdoba.

Según reconstruyó el director de la institución, Eduardo Álvarez, a partir del testimonio de la estudiante, todo transcurría con normalidad hasta que, en pleno vuelo sobre una zona rural de Toledo, el instructor le pidió que continuara manteniendo el rumbo previsto.

De acuerdo con ese relato, inmediatamente después Bertazzo comenzó a quitarse los auriculares, acomodó sus pertenencias personales, incluido su teléfono celular, se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta del Cessna C-150.

"En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinturón, abre la puerta y se tira", relató Álvarez, quien reconstruyó la secuencia a partir de la declaración de la joven.

Pese al impacto de la situación, la alumna mantuvo el control de la aeronave. Mientras continuaba el vuelo, envió un mensaje para alertar sobre lo que acababa de suceder y luego realizó las maniobras necesarias para regresar a la pista y aterrizar el avión sin sufrir lesiones.

"Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar", explicó el director de la escuela.

Tras recibir el aviso, personal de Flying Parrot Córdoba despegó inmediatamente en otra aeronave para intentar localizar al instructor. Luego de varios minutos de búsqueda, encontraron el lugar donde había caído y dieron aviso a las autoridades, que enviaron efectivos policiales y un servicio de emergencias. Al llegar, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento.

Álvarez aseguró que la noticia tomó completamente por sorpresa a quienes compartían el trabajo diario con Bertazzo. Recordó que el instructor había llegado a la escuela como cualquier otro día, saludó normalmente a sus compañeros y, antes de la tragedia, había realizado otro vuelo de instrucción sin presentar ningún inconveniente.

"Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Él había volado con un alumno antes", recordó.

Bertazzo tenía 42 años, era piloto de transporte de línea aérea, piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo. Llevaba cuatro años trabajando en Flying Parrot Córdoba y una década de formación dentro de la institución.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y reconstruir con precisión los últimos minutos del vuelo a partir de los testimonios y las pericias.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de sufrimiento emocional o pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda y hablar con personas de confianza o con profesionales de la salud mental. Buscar apoyo puede marcar una diferencia.