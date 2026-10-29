Un argentino que sobrevivió al trágico choque de trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, relató los momentos de desesperación que vivió durante el accidente. Se trata de Brian, quien viajaba en una de las formaciones de alta velocidad y sufrió golpes en la cabeza y las piernas. El hombre aseguró que pensó que iba a morir y denunció que la asistencia tardó en llegar, por lo que los propios pasajeros y otras personas presentes comenzaron a ayudar a los heridos.

En diálogo con TN, el sobreviviente contó que se encontraba medio dormido cuando ocurrió la colisión. Sin embargo, recordó que aproximadamente media hora antes del impacto, el tren se había detenido por un inconveniente técnico que afectaba la circulación ferroviaria.

Según explicó, los pasajeros fueron informados por los altavoces de que todas las formaciones estaban detenidas debido a un problema. Poco después, recibieron autorización para continuar el recorrido, aunque una de ellas permaneció sobre las vías.

Brian aseguró que todo ocurrió de manera repentina. La fuerza del choque lo lanzó hacia adelante y provocó que uno de los asientos se desprendiera y lo golpeara.

"Lo que me pasó a mí es que me fui para adelante, se desprendió el asiento que estaba delante mío, me pegó en la cabeza y me golpeé las piernas", relató.

El argentino reconoció que todavía se encuentra conmocionado por lo ocurrido y describió el miedo que sintió durante los primeros segundos posteriores al impacto. "Estoy en shock, porque los primeros 10 segundos pensé que me moría", expresó.

La situación dentro del vagón se volvió desesperante. Según su testimonio, los pasajeros comenzaron a gritar y llorar mientras intentaban encontrar una salida. Muchos estaban heridos y golpeaban las paredes porque las puertas no se abrían.

Además, el temor a que otra formación los embistiera aumentó la desesperación. Finalmente, una persona consiguió abrir una salida y los pasajeros pudieron abandonar el tren.

Una vez afuera, Brian observó que la otra formación había descarrilado y que varias personas necesitaban ayuda urgente.

El sobreviviente contó que algunos pasajeros describían escenas de extrema gravedad dentro de los vagones afectados. También aseguró que se escuchaban pedidos de auxilio entre los restos de las formaciones, mientras quienes habían logrado salir intentaban colaborar con los heridos.

"Había gritos de auxilio debajo de los escombros y la ayuda tardó muchísimo", manifestó al cuestionar la demora en la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con su relato, durante los primeros momentos fueron los propios civiles quienes comenzaron a asistir a las víctimas, antes de que se desplegara el operativo de rescate.

Pese a los golpes sufridos y al impacto emocional del accidente, Brian expresó su agradecimiento por haber sobrevivido a la tragedia.

El choque ocurrió alrededor de las 8.54, hora española, cerca de la estación de Urda, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. Allí, un tren de la empresa Renfe impactó contra una formación de Iryo que permanecía detenida sobre las vías.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible falla en el sistema de señalización y a un eventual error humano en la autorización para reanudar la circulación. Sin embargo, las autoridades todavía trabajan para establecer las causas y responsabilidades del accidente.