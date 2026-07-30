La tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil dejó familias atravesadas por el dolor. Entre ellas está la de Jorge Carbajal, jefe de Bomberos de San Juan y una de las siete víctimas del helicóptero siniestrado durante un operativo de capacitación en combate de incendios forestales. Su hermano, José Carbajal, habló con DIARIO HUARPE entre lágrimas y expresó la conmoción que atraviesan sus seres queridos tras la pérdida.

“Estamos destrozados. No tengo palabras”, alcanzó a decir con la voz quebrada al recordar a Jorge y el impacto que generó la noticia dentro de la familia.

José contó que Jorge era padre de dos hijos y que su familia era uno de sus pilares. “Sí, dos”, respondió al ser consultado por los hijos de la víctima. Los jóvenes tienen 19 y 17 años.

Con enorme tristeza, también recordó los últimos momentos compartidos con su hermano, días antes del accidente. La familia había vivido encuentros cargados de emoción y alegría, sin imaginar que serían las últimas reuniones.

“Estuvo en mi casa el cumpleaños de mi hijo, y ahí estuvo él conmigo, nosotros”, relató. Además, contó que tenían previsto volver a reunirse por otro motivo familiar: “Ayer fue el cumpleaños de mi vieja, nos íbamos a volver a juntar”. Pero ese encuentro nunca llegó. La tragedia interrumpió esos planes y dejó una profunda ausencia entre sus familiares y amigos.

Jorge Carbajal era uno de los funcionarios sanjuaninos que viajaban en el helicóptero que cayó en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. El accidente también se cobró la vida del subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el segundo jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; además del piloto Matías Valenzuela y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro, las familias de las víctimas atraviesan horas de profundo dolor y despedida. En medio de la conmoción, José Carbajal resumió el sentimiento de una familia golpeada por una pérdida inesperada: “No tengo palabras”.