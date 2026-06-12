En plena cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la "caravana mundialista" de GRUPO HUARPE se encontró en Estados Unidos con una de las historias más inspiradoras de la previa. Se trata de Juan Ignacio Kurtzemann, un joven oriundo de Funes, Santa Fe, que es tendencia tras haber concretado una misión relámpago: recorrer las 23 provincias argentinas en apenas 23 días. “El domingo terminé de cruzar las 23 provincias en 23 días con esta bandera firmada por un representante de cada provincia para entregársela a la selección”, explicó entusiasmado el viajero a la enviada especial Ana Paula Zabala.

La travesía, realizada mayormente por ruta a bordo de una Chevrolet 2020 aportada por su padre, unió 15.000 kilómetros bajo un estricto cronograma de una provincia por día. En su paso por San Juan, ocurrido el 22 de mayo, el joven vivió una jornada intensiva de conocimiento regional.

“Hicimos una provincia por día. Fui a San Juan y fui a lugares como el observatorio, el Parque Ischigualasto, Capital, dique Punta Negra y hasta comí punta de espalda, todo San Juan completísimo”, recordó sobre su experiencia en la provincia.

Durante su estadía, fue acompañado por referentes locales y recibió un poncho como obsequio.

El motor de la solidaridad

Más allá del desafío logístico, el proyecto nació con un profundo trasfondo social mientras Juan estudiaba en el exterior, en el Tetr College of Business. Tras pasar por ciudades como Dubái y realizar voluntariados en África, sintió la necesidad de generar un impacto positivo en su propio país.

“Dije, 'Che, en Argentina tengo que hacer algo porque en Argentina hay un montón de problemas todavía'. Entonces ahí fue cuando hice la alianza con los Bancos de Alimentos de Argentina y los 15.000 km de ruta que hicimos se convirtieron en más de 15.000 platos de comida para chicos de todo el país”, detalló Kurtzemann.

La iniciativa, que continúa recibiendo donaciones a través del alias "mision23.com", tiene como meta final alcanzar los 100.000 platos de comida para las familias que asiste el Banco de Alimentos Rosario. Para lograrlo, Juan contó con el apoyo de un pequeño equipo integrado por su padre Luis y el filmmaker Lucas Scolari.

Un símbolo de unión nacional

El testimonio físico de este viaje es una bandera argentina que Juan despliega con orgullo en cada parada de la caravana. El paño contiene las firmas de figuras emblemáticas del deporte y la cultura de cada provincia, entre las que destacan nombres como Ángel Di María, Mariano Werner y el ex capitán de la selección de vóley, el sanjuanino Rodrigo Quiroga.

“Es una locura de referente de cada provincia que nos están acompañando”, señaló sobre las personalidades que se emocionaban al plasmar su rúbrica.

El objetivo final de su estancia en Norteamérica es que este símbolo llegue a manos de los jugadores antes del debut.

“Deseo llevar esta bandera de alguna forma a los chicos de la Selección como forma de aliento representando a todo el país. Es importante este Mundial porque puede llegar a ser el último de Messi”, confesó el joven de 20 años.

Con miles de seguidores en sus canales de Instagram y YouTube (@JuanKurtzemann), la odisea de Juan ya no es solo suya, sino de un país entero que empuja a través de su bandera.