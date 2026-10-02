El piloto indio Smit Machchhar rompió el silencio sobre el dramático episodio que protagonizó durante un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv. Desde una cama de hospital en Abu Dabi, relató ante el primer ministro de India, Narendra Modi, cómo fueron los segundos en los que, herido y tendido en el piso de la cabina, comprendió que el avión estaba perdiendo altura.

“Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picada”, contó Machchhar durante una videollamada de casi diez minutos difundida este viernes.

El comandante explicó que, pese a las heridas y a que continuaba siendo atacado, sabía exactamente dónde estaba la puerta de la cabina.

“Sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aun así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron”, relató.

El momento que cambió el vuelo

Machchhar estaba al mando del vuelo FZ1073 de Flydubai cuando, según las informaciones difundidas sobre el caso, su compañero de cabina lo atacó con un arma blanca e intentó tomar el control de la aeronave.

En medio del ataque, el piloto consiguió enviar una señal de emergencia y abrir la puerta de la cabina. Para ese momento, el avión había comenzado a descender de manera abrupta durante aproximadamente dos minutos, generando preocupación entre los más de 170 pasajeros.

La apertura de la puerta permitió que pasajeros y tripulantes ingresaran a la cabina e intervinieran en la situación. Posteriormente, un piloto de reserva tomó el control de la aeronave y el vuelo realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

“No podía permitir que toda esa gente muriera”

Durante la conversación con Modi, Machchhar también explicó qué lo impulsó a realizar aquel último esfuerzo pese a estar gravemente herido.

“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”, afirmó.

El piloto apareció en la conversación desde el hospital con una cánula nasal y vendajes en la cabeza y las manos. En distintos momentos de la charla se mostró emocionado y llegó a secarse las lágrimas mientras reconstruía lo ocurrido.

Machchhar había sido trasladado desde un hospital de Tabuk, Arabia Saudita, hasta un centro médico de Abu Dabi para continuar con su recuperación. El Gobierno indio informó que su estado había mostrado una evolución favorable.

Una investigación todavía abierta

El episodio ocurrió el miércoles y las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y las motivaciones del compañero de cabina.

Mientras avanza la investigación, el relato de Machchhar permitió conocer desde dentro cómo fueron los momentos más críticos del vuelo: herido en el piso de la cabina, percibió que la aeronave descendía y utilizó las fuerzas que le quedaban para abrir la puerta que permitió que otros intervinieran.