El relator que provocó el desastre en Central culpó a los hinchas rosarinos

El escándalo desatado en Rosario Central tras el falso festejo de un bicampeonato que jamás sucedió sumó un capítulo clave con la palabra de uno de los principales señalados por la confusión. El relator Jesús Emiliano rompió el silencio y dio su versión de los hechos para desligarse de la responsabilidad total sobre la invasión pacífica y posterior papelón en el estadio Gigante de Arroyito. Todo comenzó cuando los hinchas y los jugadores celebraron un título inexistente basándose en una serie de confusiones durante la transmisión oficial del partido.

Jesús Emiliano estuvo al frente de los micrófonos de Radio 2 de Rosario y quedó en el ojo de la tormenta luego de que circulara un audio donde daba por anulado un tanto agónico para luego corregirse al aire. Ante la marea de críticas y burlas en las redes sociales, el periodista publicó un extenso descargo audiovisual en sus perfiles oficiales para exhibir la secuencia completa y reclamar que se conozca la verdad de lo ocurrido durante aquella jornada futbolística tan atípica.

En su exposición pública, el relator reconoció que cometió un error garrafal al aire pero negó categóricamente haber sido el desencadenante de la invasión de los simpatizantes al campo de juego. Según su perspectiva, el estadio ya había estallado en un grito desaforado de alegría antes de que se informara de manera errónea la supuesta anulación del gol que generó el desconcierto generalizado entre todos los presentes en las tribunas.

El profesional apuntó directamente contra la viralización de fragmentos editados que buscaban perjudicarlo y señaló que se trató de una operación malintencionada con un material recortado. "Si te interesa la verdad, escuchá esto", disparó en el arranque de su mensaje para luego remarcar que el material audiovisual demuestra con absoluta claridad los tiempos reales en los que sucedieron los festejos equivocados de los hinchas canallas.

La situación escaló a un plano sumamente delicado debido a que Jesús Emiliano reveló que las repercusiones excedieron las simples cargadas futbolísticas habituales. El relator confesó que tanto él como su equipo de trabajo sufrieron situaciones de hostigamiento y agresiones verbales graves que se transformaron en amenazas directas tras la masiva difusión del video editado en las plataformas digitales.

Por último, el relator cuestionó la violencia digital y ratificó que no cargará con una culpa que considera ajena a su labor periodística durante la transmisión. Mientras el club rosarino intenta asimilar el revuelo institucional y deportivo, la palabra del relator reavivó el debate sobre el manejo de la información en las redes sociales y la viralización de contenidos sacados de contexto.