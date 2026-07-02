El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea volvió a quedar en el centro de la escena. Por primera vez desde su llegada al club inglés, el entorno del mediocampista argentino reconoció públicamente que analiza una posible salida durante el próximo mercado de pases.

La revelación fue realizada por Javier Pastore, exjugador de la Selección argentina y actual representante del campeón del mundo, quien confirmó que ya evalúan diferentes alternativas, aunque aclaró que todavía no existe ninguna negociación cerrada.

"Estamos viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", expresó Pastore durante un evento organizado por la AFA en Miami.

Las declaraciones representan un cambio de postura respecto de los últimos meses, ya que hasta ahora ni el futbolista ni su entorno habían admitido de manera abierta la posibilidad de abandonar el conjunto londinense.

Uno de los clubes que aparece vinculado con insistencia al nombre de Enzo es el Real Madrid. Sin embargo, Pastore evitó confirmar contactos con la institución española y explicó que, por el momento, el volante tiene la cabeza puesta exclusivamente en el Mundial con la Selección argentina.

"Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección. Está jugando un Mundial y muy cerca de pasar a octavos. Solo piensa en eso", sostuvo.

No obstante, también dejó entrever que la capital española resulta un destino muy atractivo para el mediocampista. "A él le encanta Madrid. Tiene muchos amigos allí, es muy amigo de Julián Álvarez y siempre que pueden pasan tiempo juntos. Yo también vivo en Madrid. Además, ¿a quién no le gusta Madrid?", comentó entre risas.

Mientras su futuro en Europa continúa siendo una incógnita, Enzo atraviesa un gran presente con la camiseta albiceleste. Pastore destacó la evolución futbolística del ex River y Benfica y resaltó su capacidad para adaptarse a distintos roles dentro del mediocampo.

"Está muy bien, muy positivo y haciendo un gran Mundial. Ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años y se adapta perfectamente a cualquier función que le pide el entrenador", concluyó.

Con el mercado de pases cada vez más cerca, el nombre de Enzo Fernández promete volver a ser uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo una vez que finalice la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.