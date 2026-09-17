El nuevo Registro Provincial del Transporte (ReProTran) comenzó a concentrar las gestiones de choferes y vehículos destinados al servicio de taxis, remises y aplicaciones de viajes en San Juan. A menos de diez días de su puesta en funcionamiento, cerca de 800 trámites fueron iniciados y alrededor de 750 habilitaciones ya fueron otorgadas.

El sistema establece un registro único para quienes buscan quedar habilitados para trabajar en el transporte de pasajeros. El trámite es digital y gratuito, y no establece un cupo de personas o unidades que puedan incorporarse a la actividad.

Las gestiones se realizan de manera digital

El ReProTran permite completar la gestión desde la plataforma de Transporte mediante el usuario y contraseña de CIDI, Ciudadano Digital. Allí los interesados pueden registrarse como choferes, inscribir vehículos y asociar conductores a las unidades.

El sistema también contempla que una persona pueda registrar más de un vehículo y que una misma unidad tenga distintos conductores asociados. Una vez cumplidos los requisitos, la habilitación se genera de manera digital y la documentación llega al correo electrónico declarado.

Fernández y el nuevo esquema

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, se refirió al nuevo sistema y a los cambios que implica para quienes desarrollan actividades vinculadas al transporte. Sus declaraciones se producen en el marco de la implementación del registro provincial que reemplazó al histórico sistema de licencias.

El nuevo esquema establece que la patente pasa a ser la identificación del vehículo dentro del registro, mientras que el conductor queda vinculado a su DNI. Además, tanto los choferes como las unidades cuentan con una constancia digital con código QR para verificar si se encuentran habilitados.

Las nuevas inscripciones

Una de las modificaciones centrales es que el sistema dejó atrás el mecanismo de licencias con cupos. Bajo el nuevo régimen, quienes cumplan con las condiciones establecidas pueden incorporarse a la actividad sin una cantidad máxima de inscripciones.

En paralelo, la Secretaría de Tránsito y Transporte realizará controles sobre quienes presten el servicio. Las personas que trabajen sin encontrarse registradas quedarán fuera del marco establecido por la normativa y podrán recibir las sanciones correspondientes.

El ReProTran continúa abierto para nuevas inscripciones y los trámites pueden seguir realizándose de manera online. Además, durante estos primeros días comenzó a incorporarse la posibilidad de registrar vehículos adquiridos mediante leasing.