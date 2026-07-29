En medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, Sebastián Beccacece expresó un fuerte respaldo al actual entrenador y aseguró que existen razones de sobra para que continúe liderando el proyecto de la Albiceleste.

El director técnico de Ecuador analizó el presente del seleccionado argentino luego de la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España y destacó el proceso que encabeza Scaloni desde hace varios años. "Hay argumentos para que todo siga su curso", afirmó, al valorar no solo los títulos obtenidos, sino también la identidad futbolística y humana que construyó el cuerpo técnico.

Las declaraciones llegan en un momento clave, ya que Scaloni manifestó tras la final que definirá su continuidad recién después de mantener una reunión con Claudio Tapia. Aunque su contrato se extiende hasta diciembre, el propio entrenador dejó abierta la posibilidad de cerrar un ciclo una vez concluido el año.

Beccacece también se animó a mirar hacia el futuro y señaló quién le gustaría que tomara la posta en caso de una salida del actual seleccionador. Para el exentrenador de Racing e Independiente, Pablo Aimar representa la continuidad ideal del proyecto, ya que conoce desde adentro la metodología de trabajo y desempeña un rol fundamental dentro del cuerpo técnico. "Estaría bueno ver una continuidad en Pablo. Me gustaría mucho verlo ahí con gente que lo acompañe. Lo admiro mucho y creo que es una pieza muy importante en el cuerpo técnico de Scaloni", sostuvo.

Mientras tanto, la AFA continúa intentando convencer a Scaloni de seguir al frente de la Selección Argentina, un ciclo que desde 2018 convirtió al equipo en uno de los más exitosos de su historia reciente con la conquista del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima, además del subcampeonato en el Mundial 2026.