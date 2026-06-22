La Selección Argentina aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria y alcanzar seis puntos sobre seis posibles, con una diferencia de gol de +5 en el Grupo J.

Con ese escenario, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue atento al cierre de la segunda fecha, donde Jordania y Argelia se enfrentan en un partido clave para la definición de la zona.

Argentina puede asegurarse el primer puesto del Grupo J con una jornada de anticipación si se dan dos resultados en ese encuentro: un empate entre Argelia y Jordania o una victoria de Argelia.

En cualquiera de esos casos, la Albiceleste quedará en lo más alto de la tabla antes de disputar la última fecha. El único escenario que no le garantizaría el liderazgo anticipado es una victoria de Jordania, que mantendría abierta la pelea por la cima del grupo.

Si Jordania gana, el equipo asiático aún necesitaría imponerse en la última jornada ante Argentina para aspirar al primer puesto, lo que llevaría la definición a los criterios de desempate del torneo.

El reglamento del Mundial establece que, en caso de igualdad de puntos, el orden se define primero por enfrentamientos directos, luego diferencia de gol y goles marcados entre los equipos igualados, y posteriormente por la diferencia de gol general, goles convertidos, fair play y ranking FIFA.

De esta manera, el resultado del partido entre Jordania y Argelia será determinante para el cierre anticipado o no del liderazgo argentino en el Grupo J.

Qué resultado necesita Argentina en Jordania-Argelia

Que Argelia y Jordania empaten.

Que Argelia derrote a Jordania.

Cómo es el criterio de desempate en el Mundial 2026