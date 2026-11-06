El rincón especial que Oriana Sabatini preparó para su pequeña hija Gia

Oriana Sabatini volvió a enternecer a sus seguidores en las redes sociales al compartir una tierna imagen de su hija Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala. En la postal se puede ver a la pequeña de espaldas sentada frente a un mueble de madera clara que contiene numerosos libros infantiles distribuidos al alcance de su mano. Este especial rincón diseñado por la cantante refleja una apuesta directa por fomentar la autonomía y la independencia de la niña desde temprana edad.

El diseño del mobiliario responde estrictamente a los principios pedagógicos del método Montessori, permitiendo que los libros se coloquen con las tapas hacia adelante para facilitar su visualización y elección.

De esta manera, la pequeña puede interactuar de forma libre con su colección de lectura según sus propios intereses cotidianos. Entre los ejemplares que forman parte de este espacio se destacan diversos cuentos ilustrados de María Elena Walsh y Plim plim junto con otras publicaciones de colores llamativos que buscan estimular la curiosidad y el descubrimiento en esta etapa de crecimiento.