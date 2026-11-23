El río Paraná mantiene en alerta a Rosario, en la provincia de Santa Fe, debido a una creciente que lo dejó a pocos centímetros del nivel de alerta. La altura registrada frente a la ciudad llegó a los 4,91 metros y, según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), podría alcanzar los cinco metros durante este lunes 23 de noviembre.

La medición se encuentra apenas nueve centímetros por debajo del nivel de alerta establecido para Rosario. Además, está a 39 centímetros del nivel de evacuación, fijado en los 5,30 metros.

La creciente del Paraná mantiene en alerta a Rosario

El avance del agua encendió la atención sobre las zonas costeras más bajas y los sectores cercanos a los arroyos que desembocan en el río. La altura registrada representa la marca más elevada para un mes de noviembre desde 1998.

El ascenso se intensificó durante las últimas semanas y mantiene bajo seguimiento a las autoridades y a quienes desarrollan actividades en las zonas ribereñas. El pronóstico del INA anticipa que la tendencia continuará durante las próximas horas.

La llegada de camalotales a las costas

Uno de los efectos visibles de la creciente es la aparición de grandes extensiones de vegetación flotante, conocidas como camalotales. Estas masas comenzaron a cubrir distintos sectores del río frente a Rosario y suelen quedar retenidas cerca de muelles, zonas de amarre y otros puntos de la costa.

También pueden acumularse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo. Allí, la circulación del agua favorece la concentración de plantas, sedimentos y otros materiales transportados por la corriente.

Los camalotales no están formados por una sola especie, sino que incluyen distintas plantas acuáticas, semillas y restos vegetales. Entre las especies presentes aparece la Pontederia crassipes, una planta flotante frecuente en la región.

El aumento del caudal facilita el desprendimiento y el traslado de estos materiales desde sectores ubicados aguas arriba. De esta manera, las formaciones vegetales pueden recorrer largas distancias hasta llegar a las costas rosarinas.

Qué pasa con los animales que llegan junto a los camalotales

Las masas de vegetación también pueden transportar animales silvestres que encuentran refugio entre las plantas. Entre ellos pueden aparecer reptiles y otras especies que llegan a sectores alejados de sus hábitats habituales.

Ante la presencia de fauna en las costas, la recomendación es no acercarse, tocar ni intentar trasladar a los animales. La manipulación por parte de personas sin capacitación puede representar un riesgo tanto para las especies como para quienes intenten intervenir.

Mientras tanto, la evolución del río Paraná continuará bajo observación, especialmente por la posibilidad de que alcance los cinco metros y llegue al nivel de alerta establecido para Rosario.