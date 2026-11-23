Este lunes 23 de noviembre, el Departamento de Hidráulica aumentó de 10 a 15 m³/s la descarga del dique Ignacio de la Roza hacia el río San Juan. Para quienes suelen acercarse a pasar la tarde, la advertencia abarca tanto el agua como la orilla: sigue prohibido bañarse y las autoridades pidieron evitar las actividades deportivas y recreativas en las márgenes.

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) indicó que nadie debe ingresar ni permanecer en el cauce. El aviso también alcanza a quienes pensaban caminar por el lecho o detenerse en un sector de piedras, aunque estuviera seco en su última visita. El organismo no precisó hasta cuándo se mantendrá la descarga en el nuevo valor.

Qué cambió desde que se abrieron las compuertas

El lunes 16 de noviembre, Hidráulica abrió las compuertas para sostener una descarga permanente de 10 m³/s hacia el río. El agua volvió a circular por sectores que habían pasado largos períodos secos. Una semana después, por el mismo punto salen 15.000 litros por segundo, frente a los 10.000 que se liberaban al comienzo.

El aumento del 50% corresponde al volumen de agua que pasa por las compuertas cada segundo. Esa cifra, por sí sola, no permite calcular hasta dónde llegará el agua en una orilla determinada. La profundidad varía a lo largo del recorrido, entre otras razones, porque el lecho se ensancha o se estrecha según el tramo.

Para una familia que acostumbra volver al mismo lugar, la referencia de la semana anterior puede haber cambiado. La prohibición de bañarse ya regía con la descarga inicial. Con el nuevo caudal, la COPRE reiteró además el pedido de seguir las indicaciones oficiales y dejar las márgenes fuera de los planes de recreación.

Qué había en el cauce detrás de El Pinar

La preparación de ese tramo del río empezó antes de que se abrieran las compuertas. En septiembre, Hidráulica trabajó aguas abajo del dique, detrás de El Pinar, donde habían crecido árboles durante cerca de dos décadas de sequía. En algunos sectores, la vegetación ocupaba el terreno por el que debía volver a correr el agua.

José María Ginestar, titular de Hidráulica, explicó entonces que las ramas, los juncos y los sedimentos podían obstruir el paso de la corriente. Si el agua se acumulaba allí, podía alcanzar la galería filtrante donde Obras Sanitarias toma agua para la planta potabilizadora de Marquesado.

Las cuadrillas cortaron los árboles y dejaron las raíces en su lugar. Así despejaron el paso del agua sin remover las piedras que protegen el fondo de la erosión cuando el dique abre sus compuertas.

Dónde se mide la descarga al río San Juan

El Ignacio de la Roza es un dique nivelador ubicado aguas abajo del embalse de Ullum, a la entrada del Valle de Tulum. Allí también nace el canal matriz, que conduce el agua destinada al riego a lo largo de unos 2,5 kilómetros hasta el partidor San Emiliano. Desde ese punto se distribuye hacia los canales principales del valle.

Los 15 m³/s que informó la COPRE corresponden al agua que Hidráulica libera desde el dique hacia el lecho del río. Es en ese recorrido aguas abajo donde quienes solían acercarse a la orilla encontrarán ahora una descarga mayor que la de la semana pasada.