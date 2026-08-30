El River de Leo Ponzio ganó 3 a 2 a Banfield en un nuevo inicio para el Millonario

River busca dejar atrás uno de los golpes más duros de la temporada cuando visite este domingo a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzó a las 15hs en el estadio Florencio Sola y marcará el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino del Millonario.

El primer tiempo trajo suerte y con goles de Driussi y Almada (de un penal que se debió repetir por invasión), y equipo de Leo Ponzio superaba 2-0 al Taladro. Luego, en la segunda parte del compemento, Banfiel se acercó con un gol que inició con el despeje del arquero de River Beltrán pero que encontró la cabeza de Sepúlveda. Sin embargo, a los poco minutos, Angelito Correa apareció solo por la derecha y, pese a resbalarse en primera instancia, logró reacomodarse y sacar un buen remate al primer palo para estirar la ventaja del Millonario. Para cerrar el partido, Sepúlveda metió el segundo para dejar el resultado en 2 a 3 a favor del Millonario.

El exmediocampista asumió al frente del plantel luego de la salida de Eduardo Coudet, quien dejó su cargo tras la eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con apenas unos entrenamientos para preparar el encuentro, Ponzio no realizaría grandes modificaciones respecto del equipo que disputó el compromiso internacional.

Una de las principales dudas está en la defensa. Lucas Martínez Quarta podría conservar su lugar entre los titulares, aunque Lautaro Rivero aparece como alternativa para ingresar en la zaga junto a Nicolás Otamendi.

Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes habían sido reemplazados durante el encuentro ante Independiente Santa Fe, se recuperaron sin inconvenientes físicos y están disponibles para enfrentar al Taladro.

River atraviesa una situación complicada en el campeonato. El conjunto de Núñez ocupa el penúltimo lugar de la Zona B con cuatro puntos y necesita comenzar a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Además, está 11° en la tabla anual con 33 unidades y actualmente se encuentra fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales de 2027.