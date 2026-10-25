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Policiales > Intervención policial

El robo de una billetera en Rivadavia terminó con dos personas detenidas

El hecho ocurrió en una agencia de calle Calívar, en Rivadavia. Los detenidos tienen 32 y 34 años e intervino Flagrancia.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Policía detuvo a los delincuentes que robaron una billetera en Rivadavia.

Dos personas fueron detenidas en Rivadavia luego de ser señaladas por el robo de una billetera en una agencia ubicada sobre calle Calívar, al sur de avenida Libertador. La víctima, un hombre de 69 años, inició una persecución tras advertir el faltante de sus pertenencias y pidió auxilio.

Intentaron escapar en colectivo

Según la información policial, dos personas ingresaron al comercio y, cuando se retiraron, la propietaria le advirtió al damnificado que revisara sus pertenencias. El hombre constató que le faltaba una billetera marrón que contenía documentación y dinero en efectivo.

Tras el reclamo, los sospechosos subieron a un colectivo que se encontraba en una parada cercana y arrojaron la billetera hacia el exterior del transporte. Luego descendieron e intentaron escapar a pie por calle Valenzuela Varas hacia el oeste, doblaron por Madariaga y continuaron por Periodista Argentino.

La Policía intervino tras una persecución

En esa intersección, efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un grupo de personas que perseguía a una pareja con intenciones de agredirla. Los presentes manifestaron que ambos habían cometido un ilícito, por lo que los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión.

Los detenidos fueron identificados como Gordillo, de 32 años, y Flores, de 34 años. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Flagrancia, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

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