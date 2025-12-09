El Rólex Barbie de Lionel Messi de más de 800 mil euros: los detalles

Lionel Messi, una figura que ha captado la atención mundial no solo por sus proezas deportivas sino también por su influencia en el universo del lujo, generó un impacto inmediato al lucir recientemente uno de los relojes más exclusivos del planeta,. Esta pieza en particular, conocida entre los expertos como el Rolex Daytona “Barbie”, destaca por su inusual tonalidad rosa,.

El modelo está fabricado íntegramente en oro amarillo de 18 quilates. Su característica más llamativa es el bisel, que se encuentra engastado con zafiros rosados. Este diseño, considerado inusual, lo convirtió rápidamente en una pieza de culto entre los grandes coleccionistas.

Publicidad

Según los informes especializados, este Rolex Daytona “Barbie” es extremadamente raro, ya que se produjeron alrededor de tan solo 10 unidades en todo el mundo, catalogándolo como uno de los Rolex más restringidos jamás lanzados. Dada su rareza y la alta demanda que suscita, este reloj es inalcanzable; no está disponible en boutiques ni siquiera con lista de espera, circulando únicamente entre coleccionistas de alto perfil.

El valor estimado de esta joya de alta relojería asciende a 826.000 euros. No obstante, debido a su escasez, expertos en el mercado secundario sugieren que su precio podría superar ampliamente el millón de dólares.

Publicidad

La elección de este modelo no es accidental, ya que Messi se ha consolidado como un referente de un nuevo estilo de consumo de lujo en el deporte, optando por ser discreto, elegante y muy selectivo. Mientras otros futbolistas eligen modelos más evidentes, él se decanta por piezas únicas, colores inesperados y diseños que desafían lo convencional. El Daytona rosa encaja perfectamente en esta estética: es llamativo sin ser extravagante, y sofisticado sin perder identidad.

Además de su valor estético y económico, el color rosa de este reloj tiene una carga simbólica, coincidiendo con los tonos representativos del Inter Miami, lo que refuerza su conexión con el club y su identidad actual dentro y fuera del campo de juego.

Publicidad

La aparición de Messi con esta pieza generó una tendencia global en redes sociales y artículos especializados, reviviendo el interés por este tipo de objetos de rareza. La figura del jugador ha logrado, una vez más, que un simple gesto se convierta en un fenómeno cultural.

El Daytona rosa es hoy en día mucho más que un accesorio costoso, pues refleja una declaración de estilo y una muestra del ojo sofisticado que Messi ha desarrollado para la relojería. Su elección demuestra que el futbolista entiende las dinámicas del mercado del lujo y sabe identificar modelos que no solo son valiosos en la actualidad, sino que aumentarán su valor con el tiempo.

Esta adquisición se suma a la colección millonaria de relojes de Messi, la cual supera los 3 millones de dólares (equivalentes a 2,8 millones de libras). La colección incluye modelos emblemáticos de Rolex, como el Day-Date, Submariner y otros Daytona. También se encuentran en su poder piezas de Audemars Piguet, como un Royal Oak Offshore de edición limitada, y ejemplares de Patek Philippe, una de las casas más prestigiosas de la relojería suiza.