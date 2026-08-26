El romance bomba de una actriz de primer nivel y un jugador de la Selección

Un romance de gran repercusión resuena nuevamente con la revelación de detalles muy íntimos. Luis Ventura brindó precisiones sobre un vínculo muy privado que mantuvieron Diego Maradona y Moria Casán hace muchos años, el cual transcurrió debajo de las sábanas y entre cuatro paredes sin salir a la luz en su momento. Hoy, con el impacto de la serie de la actriz, esta historia secreta cobra fuerza en la memoria popular.

La revelación se produjo en Menjunje TV. Durante el ciclo, la conductora Marina Calabró le consultó de manera directa al periodista: "¿Moria y Maradona qué?". Ante la pregunta, con una sonrisa en su rostro que anticipaba una respuesta que daría de qué hablar, Ventura afirmó: "Yo tengo entendido que tuvieron intimidad, hasta donde fue o hasta donde no fue, y -Menem también- le agregó Marina. Pero siempre se puso afuera de la cama de Menem. Mirá, me muerdo para no contarte cosas que yo escuché en una mesa y que... De Gerardo Sofovich, imaginate esa intimidad".

Además, el periodista rememoró anécdotas de esa época y puso en contexto a Bambino Veira con una de las historias más desconocidas de Maradona. El relato trata sobre un accidente íntimo que tuvo el exfutbolista y por el cual debió acudir de urgencia a una guardia médica en Mar del Plata. Ventura detalló las circunstancias de ese día y lanzó entre risas: "Ayer no te lo conté, el día que Bambino lo dejó en la puerta de la urgencia de un hospital en Mar del Plata. Un día tuvieron intimidad y se le rompió el frenillo. Que es una zona sanguínea impresionante. ‘Vení que te llevo a una guardia’".

El remate de la anécdota describió la actitud de Bambino Veira al llegar al establecimiento médico. Según relató el conductor, el exfutbolista quedó solo en el ingreso de la urgencia hospitalaria. Ventura cerró la narración explicando: "Lo llevó a la guardia y cuando llega a la puerta, el bambino estaba esperando que le abrieran la... Que lo pusieran. ‘Bueno, bajá que yo me voy’. Lo dejó de garpe".